Стул для кухни, столовой, бара или кафе мягкое сиденье/твердая спинка Стиль МК Венский жесткий металл хром искусственная кожа бежевый

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Стул для кухни, столовой, бара или кафе мягкое сиденье/твердая спинка Стиль МК Венский жесткий металл хром искусственная кожа бежевый- Мебель для сидения, преимущественно с металлическим каркасом