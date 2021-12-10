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    Главная / Торговый портал / Уплотнения механические / Уплотнение торцевое 00-00001522 графит по карбиду вольфрама, резина EPDM, нерж. сталь SS304,SS316 к насосу CLM 125-242-7.5 A-F-A BBUE
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Уплотнение торцевое 00-00001522 графит по карбиду вольфрама, резина EPDM, нерж. сталь SS304,SS316 к насосу CLM 125-242-7.5 A-F-A BBUE

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Уплотнение торцевое 00-00001522 графит по карбиду вольфрама, резина EPDM, нерж. сталь SS304,SS316 к насосу CLM 125-242-7.5 A-F-A BBUE- Уплотнения механические
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    Уплотнение торцевое 00-00001522 графит по карбиду вольфрама, резина EPDM, нерж. сталь SS304,SS316 к насосу CLM 125-242-7.5 A-F-A BBUE

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    Поставщики
    • ООО "ТЕХНОЛОГИЯ-СТ"
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      Спецификация
      Производство прочих насосов и компрессоров
      Характеристики
      Минимальная партия
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