Уплотнение торцевое 00-00001522 графит по карбиду вольфрама, резина EPDM, нерж. сталь SS304,SS316 к насосу CLM 125-242-7.5 A-F-A BBUE
Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Уплотнение торцевое 00-00001522 графит по карбиду вольфрама, резина EPDM, нерж. сталь SS304,SS316 к насосу CLM 125-242-7.5 A-F-A BBUE- Уплотнения механические
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