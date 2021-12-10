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    Главная / Торговый портал / Устройства автоматической обработки данных прочие / Терминал сканирования на стойке для установки на пол (напольный) QR-СКАНЕР МЕДПРО -02(W) 10.1" (25.7СМ) для автоматической проверки всех валидных QR-кодов через портал ГОСУСЛУГИ
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Терминал сканирования на стойке для установки на пол (напольный) QR-СКАНЕР МЕДПРО -02(W) 10.1" (25.7СМ) для автоматической проверки всех валидных QR-кодов через портал ГОСУСЛУГИ

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Терминал сканирования на стойке для установки на пол (напольный) QR-СКАНЕР МЕДПРО -02(W) 10.1" (25.7СМ) для автоматической проверки всех валидных QR-кодов через портал ГОСУСЛУГИ- Устройства автоматической обработки данных прочие
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    Терминал сканирования на стойке для установки на пол (напольный) QR-СКАНЕР МЕДПРО -02(W) 10.1" (25.7СМ) для автоматической проверки всех валидных QR-кодов через портал ГОСУСЛУГИ

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    Цена
    от 39150
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    Единица измерения:
    ШТ
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    Поставщики
    • ОАО "МАГАЗИН МЕДТЕХНИКА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      39150
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      39150
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      39150c НДС

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    от 39150
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