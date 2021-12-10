Терминал сканирования на стойке для установки на пол (напольный) QR-СКАНЕР МЕДПРО -02(W) 10.1" (25.7СМ) для автоматической проверки всех валидных QR-кодов через портал ГОСУСЛУГИ

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Терминал сканирования на стойке для установки на пол (напольный) QR-СКАНЕР МЕДПРО -02(W) 10.1" (25.7СМ) для автоматической проверки всех валидных QR-кодов через портал ГОСУСЛУГИ- Устройства автоматической обработки данных прочие