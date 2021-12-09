Весы лабораторные неавтоматического действия Vibra AJH-420CE 420Г 0.001Г 118х118ММ 182х235х168ММ внутренняя класс II по ГОСТ OIML R 76-1-2011 с ЖК дисплеем, с ветрозащитой

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Весы лабораторные неавтоматического действия Vibra AJH-420CE 420Г 0.001Г 118х118ММ 182х235х168ММ внутренняя класс II по ГОСТ OIML R 76-1-2011 с ЖК дисплеем, с ветрозащитой- Весы лабораторные