Спецификация
Производство точных весов; производство ручных инструментов для черчения, разметки и математических расчетов; производство ручных инструментов для измерения линейных размеров, не включенных в другие группировки
Характеристики
MAX предел взвешивания 420 г. MIN предел взвешивания 0.02 г. Дискретность 0.001 г. Класс точности Высокий (II) по ГОСТ OIML R 76-1-2011. Дисплей жидкокристаллический с подсветкой. Калибровка внутренняя. Размер платформы Ø 118 мм.
Интерфейс RS-232C. Габариты (ШхГхВ) 182 х 235 х 168 мм (с ветрозащитой). Вес 1.6 кг