Цена без НДС, руб.
91783,33
Спецификация
Производство точных весов; производство ручных инструментов для черчения, разметки и математических расчетов; производство ручных инструментов для измерения линейных размеров, не включенных в другие группировки
Характеристики
Максимальная нагрузка 620 г. Минимальная нагрузка 0,02 г. Дискретность 0.001 г. Класс точности Высокий (II) по ГОСТ OIML R 76-1-2011. Калибровка внутренняя. Размер платформы Ø 118 мм. Интерфейс RS-232C, USB.
Габариты (ШхГхВ) 205 x 270 x 301 мм (с ветрозащитой).
Вес 2.9 кг