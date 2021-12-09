Оборудование для установки на трактора мульчер UM-Forest 140m для измельчения деревьев диаметром до 200ММ 450ММ 1400ММ односторонний привод 5 приводных ремней, 24 подвижных зуба, с рамкой-толкателем и регулировкой салазок

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Оборудование для установки на трактора мульчер UM-Forest 140m для измельчения деревьев диаметром до 200ММ 450ММ 1400ММ односторонний привод 5 приводных ремней, 24 подвижных зуба, с рамкой-толкателем и регулировкой салазок- Оборудование для сельского хозяйства, не включенное в другие группировки