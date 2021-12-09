Набор реагентов Авивир GeneFinder COVID-19 Ag Rapid Test для иммунохроматографического выявления антигена SARS-CoV-2 в мазке из носоглотки 25ШТ 5-15 мин 5.1х102/96.7%/100% SN-2012-02 пробирка с буфером для экстрагирования биологического образца -25ШТ, насадка с капельницей-25ШТ, тампон для взятия мазков-25ШТ, инструкция-1ШТ, положительный контрольный образец-1ШТ, отрицательный контрольный образец-1ШТ ООО "АВИВИР" Россия

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор реагентов Авивир GeneFinder COVID-19 Ag Rapid Test для иммунохроматографического выявления антигена SARS-CoV-2 в мазке из носоглотки 25ШТ 5-15 мин 5.1х102/96.7%/100% SN-2012-02 пробирка с буфером для экстрагирования биологического образца -25ШТ, насадка с капельницей-25ШТ, тампон для взятия мазков-25ШТ, инструкция-1ШТ, положительный контрольный образец-1ШТ, отрицательный контрольный образец-1ШТ ООО "АВИВИР" Россия- Реагенты диагностические