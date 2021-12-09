Выполнение работ по содержанию, обслуживанию и производству необходимых путевых ремонтных работ на подъездном пути протяженность 5КМ, 8 стрелочных переводов , 6 неохраняемых переездов, один охраняемый переезд КЗИТ, ООО

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