Демонтаж коврового покрытия и подложки,зачистка основания,ремонт ,грунтовка Укладка противопожарной подложки под ковровое покрытие для общих зон,толщина 6 мм. Укладка коврового покрытия. 6ММ

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Демонтаж коврового покрытия и подложки,зачистка основания,ремонт ,грунтовка Укладка противопожарной подложки под ковровое покрытие для общих зон,толщина 6 мм. Укладка коврового покрытия. 6ММ- Работы отделочные декоративные прочие, не включенные в другие группировки