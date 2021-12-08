Ламинат Egger PRO EPL174 33 класс 1292х193х12ММ 12ММ Древесина Аджира коричневая с имитацией древесных пор 1.49М2/6ШТ 369024 Россия
Плиты древесно-волокнистые из древесины или других одревесневших материалов
от 2760₽
Ламинат Woodstyle VIVA NEW (Egger) 33 класс 1286х282ММ 10ММ Дуб Реколета H2974
Плиты древесно-волокнистые из древесины или других одревесневших материалов
от 3000₽
Ламинат Tarkett Пантеон 33 класс 1292х194ММ 12ММ коричневый
Плиты древесно-волокнистые из древесины или других одревесневших материалов
от 1860₽
Ламинат Kastamonu Floorpan SunFloor 33 класс 1380х159ММ 12ММ дуб Самора 104
Плиты древесно-волокнистые из древесины или других одревесневших материалов
от 2040₽
Ламинат Kastamonu Floorpan SunFloor 33 класс 1380х159ММ 12ММ дуб Ковас для биллиардного зала 106
Плиты древесно-волокнистые из древесины или других одревесневших материалов
от 2088₽
Ламинат Tarkett Gallery Caravaggio 33 класс 1292х116ММ 12ММ серый
Плиты древесно-волокнистые из древесины или других одревесневших материалов
от 2328₽
Ламинат Tarkett Vintage 32 класс 1292х194ММ 8ММ дуб
Плиты древесно-волокнистые из древесины или других одревесневших материалов
от 1140₽
Ламинат Quick Step Perspective 32 класс 1380х156ММ 9.5ММ бук с замковой системой Uniclic UF866
Плиты древесно-волокнистые из древесины или других одревесневших материалов
от 1140₽
Ламинат Artens Бронберг 33 класс 1292х192ММ 8ММ бежевый
Плиты древесно-волокнистые из древесины или других одревесневших материалов
от 810₽
Ламинат AGT 12 33 Elegance 4V 33 класс 1195х154.5ММ 12ММ дуб Atlas с фаской, под дерево, однополосный дизайн, матовый 1846М2/6ШТ/1.1077М2 86086 Турция
Плиты древесно-волокнистые из древесины или других одревесневших материалов
от 1645,2₽
Ламинат Kastamonu Cherry FP455 33 класс 1380х161ММ 8ММ дуб Ричмонд 11ШТ
Плиты древесно-волокнистые из древесины или других одревесневших материалов
от 1908₽
Ламинат Ideal Enigma 33 класс 1261х190ММ 8ММ дуб Шэдоу 2.156М2/УПАК ID04957
Плиты древесно-волокнистые из древесины или других одревесневших материалов
от 1020₽