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    Главная / Торговый портал / Приборы электромеханические бытовые хозяйственные со встроенным электродвигателем / Аппарат высокого давления Hawk NMT1520R 380-400В 200БАР 5.5КВТ 15Л/МИН шланг высокого давления 10М, пистолет высокого давления, струйная трубка, сопло высокого давления, блок включения
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Аппарат высокого давления Hawk NMT1520R 380-400В 200БАР 5.5КВТ 15Л/МИН шланг высокого давления 10М, пистолет высокого давления, струйная трубка, сопло высокого давления, блок включения

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Аппарат высокого давления Hawk NMT1520R 380-400В 200БАР 5.5КВТ 15Л/МИН шланг высокого давления 10М, пистолет высокого давления, струйная трубка, сопло высокого давления, блок включения- Приборы электромеханические бытовые хозяйственные со встроенным электродвигателем
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    Аппарат высокого давления Hawk NMT1520R 380-400В 200БАР 5.5КВТ 15Л/МИН шланг высокого давления 10М, пистолет высокого давления, струйная трубка, сопло высокого давления, блок включения

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    Цена
    от 140000
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    Единица измерения:
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    Поставщики
    • ЕФРЕМОВ ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      116666,66
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      140000
      Спецификация
      Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки
      Характеристики
      Поток воды 15 л/м Рабочее давление 200 бар Обороты двигателя 1450 об/мин Электропитание 380-400 В Потребляемая мощность 5,5 кВт Система BY-PASS Шланг высокого давления 10 метров Пистолет высокого Струйная трубка Сопло высокого давления Блок включения
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Краснодарский край
      Подробнее
      140000c НДС

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