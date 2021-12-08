Пылесос электровеник Karcher KB 5 3.7В 0.37Л 215х230х1120ММ 1.5КГ с аккумулятором Li-Ion

Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки

Характеристики

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Объём мусоросборника 0,37 л Рабочая ширина щеток 210 мм Время заряда аккумулятора 3 час Время работы от одного заряда на ковровых покрытиях-20, на твердом полу-30 мин Тип аккумуляторной батареи Li-Ion Напряжение 3,7 B Аккумуляторная батарея 3,7/2,1 В/А·ч Параметры электросети ~1/230/50 ф/В/Гц Масса без принадлежностей 1,2 (с аккумулятором) кг Вес в упаковке 1,5 кг Размеры, ДхШхВ 215х230х1120 мм