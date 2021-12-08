Пылесос электровеник Karcher KB 5 3.7В 0.37Л 215х230х1120ММ 1.5КГ с аккумулятором Li-Ion

Цена без НДС, руб.
7241,66
Спецификация
Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки
Характеристики
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Объём мусоросборника 0,37 л
Рабочая ширина щеток 210 мм
Время заряда аккумулятора 3 час
Время работы от одного заряда на ковровых покрытиях-20, на твердом полу-30 мин
Тип аккумуляторной батареи Li-Ion
Напряжение 3,7 B
Аккумуляторная батарея 3,7/2,1 В/А·ч
Параметры электросети ~1/230/50 ф/В/Гц
Масса без принадлежностей 1,2 (с аккумулятором) кг
Вес в упаковке 1,5 кг
Размеры, ДхШхВ 215х230х1120 мм
Регионы поставки
Краснодарский край