Салфетка с фурагином и лидокаином Активтекс 10х10СМ трикотажное полотно стерильная 10ШТ для лечения ожогов Россия

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Салфетка с фурагином и лидокаином Активтекс 10х10СМ трикотажное полотно стерильная 10ШТ для лечения ожогов Россия- Материалы перевязочные и аналогичные изделия, пропитанные или покрытые лекарственными средствами