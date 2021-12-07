Шкаф для документов высокий закрытый МТ-МП.ШКВ-01.1 1203х412х1987ММ дуб горный ЛДСП 22ММ ABS 2ММ 2-дверный двери раздвижные (купе) ручки металлические овальные ООО "МЕБЕЛЬТЕХ"
Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Шкаф для документов высокий закрытый МТ-МП.ШКВ-01.1 1203х412х1987ММ дуб горный ЛДСП 22ММ ABS 2ММ 2-дверный двери раздвижные (купе) ручки металлические овальные ООО "МЕБЕЛЬТЕХ"- Шкафы офисные деревянные
7
Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его
на нашем Торговом портале.