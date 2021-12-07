Шкаф для документов низкий закрытый МТ-МП.ШК-01.1 1203х412х749ММ дуб горный ЛДСП 22ММ ABS 2ММ 2-дверный двери раздвижные (купе) с замком, ручки металлические овальные ООО "МЕБЕЛЬТЕХ"
Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Шкаф для документов низкий закрытый МТ-МП.ШК-01.1 1203х412х749ММ дуб горный ЛДСП 22ММ ABS 2ММ 2-дверный двери раздвижные (купе) с замком, ручки металлические овальные ООО "МЕБЕЛЬТЕХ"- Шкафы офисные деревянные
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