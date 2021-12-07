Шкаф для документов высокий закрытый со стеклом МТ-МП.ШД-01.1 777х412х1984ММ дуб горный ЛДСП 22ММ ABS 2ММ 4-дверный двери распашные верх - двери со стеклом, низ - глухие двери ДСП, ручки металл квадратные ООО "МЕБЕЛЬТЕХ"

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Шкаф для документов высокий закрытый со стеклом МТ-МП.ШД-01.1 777х412х1984ММ дуб горный ЛДСП 22ММ ABS 2ММ 4-дверный двери распашные верх - двери со стеклом, низ - глухие двери ДСП, ручки металл квадратные ООО "МЕБЕЛЬТЕХ"- Шкафы офисные деревянные