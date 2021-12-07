Цена без НДС, руб.
42299,44
Спецификация
Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки
Характеристики
Холодильник Beko RCNK321E20BW двухкамерный белый, ш.59,5*в.186,5*г.60см, белый
Уровень шума
40 дБ
Дисплей
внешний
Климатический класс
SN-T
Полезный объем холодильной камеры
241 л
Система размораживания
Total No Frost
Количество полок
5
Материал полок
закаленное стекло
Количество ящиков
1
Зона свежести
есть
Суперохлаждение
есть
Особенности холодильной камеры
Технология сохранения свежести Active Fresh Blue light.
Полезный объем морозильной камеры
94 л
Система размораживания
Total No Frost
Количество ящиков
3
Мощность замораживания
5 кг/сут
Суперзаморозка
есть
Регионы поставки
Тюменская область