Спецификация
Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки
Характеристики
Система очистки: режим сухой фильтрации (двойная система фильтров)
Мощность, кВт: 2,5/0,7 (в длительном режиме работы)*
Максимальное разрежение, кПа: 21/7
Номинальный расход воздуха, л/сек: 100
Габаритные размеры, мм: высота: 1120
диаметр: 450
Масса, кг: 38
Объем бака для сбора мусора, л: 40
Внутренний диаметр шланга, мм: 50
Эффективность очистки воздуха: более 99,9%
Запыленность выхлопа, мг/м3 не более: 0,8
Уровень шума не более 75 дБ
Напряжение электропитания, В: 220+«Земля»
Режим работы: обычный и экономичный
Корпус: стальной
Покрытие: полимерное