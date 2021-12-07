Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки

Характеристики

Система очистки: режим сухой фильтрации (двойная система фильтров) Мощность, кВт: 2,5/0,7 (в длительном режиме работы)* Максимальное разрежение, кПа: 21/7 Номинальный расход воздуха, л/сек: 100 Габаритные размеры, мм: высота: 1120 диаметр: 450 Масса, кг: 38 Объем бака для сбора мусора, л: 40 Внутренний диаметр шланга, мм: 50 Эффективность очистки воздуха: более 99,9% Запыленность выхлопа, мг/м3 не более: 0,8 Уровень шума не более 75 дБ Напряжение электропитания, В: 220+«Земля» Режим работы: обычный и экономичный Корпус: стальной Покрытие: полимерное