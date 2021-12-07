Спецификация
Производство кузнечно-прессового оборудования
Характеристики
Станок гидравлический СГЗС10-32 для заплетки стропов, диаметр каната, мм, от 10 до 32. В комплекте: станок гидравлический для заплетки каната в диапазоне диаметров 10-32 мм со встроенной станцией насосной; иглы для прокола, ? каната, мм, 8-13; 13-17,5; 19,5-24; 26-30; 30-32; комплект РВД, пресс гидравл. для калибровки заплетенного участка стропа из каната ? до 32мм, резак гидравл. ? каната до 30мм, для отрезки технологических припусков прядей ? до 10мм. Габариты: 1300х650х2200мм, Масса 600кг.