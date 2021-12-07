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    Главная / Торговый портал / Прессы гидравлические / Пресс гидравлический станок СГЗС10-32 для заделки концов стальных канатных стропов 10-32ММ2 1300х650х2200ММ 4КВТ в комплекте: встроенная станция насосная, иглы для прокола каната 8-13; 13-17,5; 19,5-24; 26-30; 30-32ММ, комплект РВД, пресс гидравлический для калибровки заплетенного участка стропа из каната 32ММ, резак гидравлический 30ММ, для отрезки технологических припусков прядей 10ММ 600КГ
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Пресс гидравлический станок СГЗС10-32 для заделки концов стальных канатных стропов 10-32ММ2 1300х650х2200ММ 4КВТ в комплекте: встроенная станция насосная, иглы для прокола каната 8-13; 13-17,5; 19,5-24; 26-30; 30-32ММ, комплект РВД, пресс гидравлический для калибровки заплетенного участка стропа из каната 32ММ, резак гидравлический 30ММ, для отрезки технологических припусков прядей 10ММ 600КГ

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Пресс гидравлический станок СГЗС10-32 для заделки концов стальных канатных стропов 10-32ММ2 1300х650х2200ММ 4КВТ в комплекте: встроенная станция насосная, иглы для прокола каната 8-13; 13-17,5; 19,5-24; 26-30; 30-32ММ, комплект РВД, пресс гидравлический для калибровки заплетенного участка стропа из каната 32ММ, резак гидравлический 30ММ, для отрезки технологических припусков прядей 10ММ 600КГ- Прессы гидравлические
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    Пресс гидравлический станок СГЗС10-32 для заделки концов стальных канатных стропов 10-32ММ2 1300х650х2200ММ 4КВТ в комплекте: встроенная станция насосная, иглы для прокола каната 8-13; 13-17,5; 19,5-24; 26-30; 30-32ММ, комплект РВД, пресс гидравлический для калибровки заплетенного участка стропа из каната 32ММ, резак гидравлический 30ММ, для отрезки технологических припусков прядей 10ММ 600КГ

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    Цена
    от 597360
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    Поставщики
    • ООО "РамСнабИнвест"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      497800
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      597360
      Спецификация
      Производство кузнечно-прессового оборудования
      Характеристики
      Станок гидравлический СГЗС10-32 для заплетки стропов, диаметр каната, мм, от 10 до 32. В комплекте: станок гидравлический для заплетки каната в диапазоне диаметров 10-32 мм со встроенной станцией насосной; иглы для прокола, ? каната, мм, 8-13; 13-17,5; 19,5-24; 26-30; 30-32; комплект РВД, пресс гидравл. для калибровки заплетенного участка стропа из каната ? до 32мм, резак гидравл. ? каната до 30мм, для отрезки технологических припусков прядей ? до 10мм. Габариты: 1300х650х2200мм, Масса 600кг.
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      597360c НДС

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