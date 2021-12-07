Пресс гидравлический станок СГЗС10-32 для заделки концов стальных канатных стропов 10-32ММ2 1300х650х2200ММ 4КВТ в комплекте: встроенная станция насосная, иглы для прокола каната 8-13; 13-17,5; 19,5-24; 26-30; 30-32ММ, комплект РВД, пресс гидравлический для калибровки заплетенного участка стропа из каната 32ММ, резак гидравлический 30ММ, для отрезки технологических припусков прядей 10ММ 600КГ

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Пресс гидравлический станок СГЗС10-32 для заделки концов стальных канатных стропов 10-32ММ2 1300х650х2200ММ 4КВТ в комплекте: встроенная станция насосная, иглы для прокола каната 8-13; 13-17,5; 19,5-24; 26-30; 30-32ММ, комплект РВД, пресс гидравлический для калибровки заплетенного участка стропа из каната 32ММ, резак гидравлический 30ММ, для отрезки технологических припусков прядей 10ММ 600КГ- Прессы гидравлические