Станок токарно-винторезный Диаметр обработки над станиной - 1080 мм; Диаметр обработки над суппортом - 660 мм РМЦ - 16000 мм СА1100С160Ф3 ОАО "САСТА" Россия
Станки токарные металлорежущие без числового программного управления
Не указана
Станок горизонтально-расточный с ЧПУ НВМ-4 ФГУП "ПСЗ" Россия
Станки расточные металлорежущие
Не указана
Пресс гидравлический ПГП-50 700х1200х1800ММ 150ММ 1.1КВТ 400КГ
Прессы гидравлические
Не указана
Ножницы специальные арматурные 20 тс 325ММ диаметр разрезаемого прутка 16 мм, Н-16
Ножницы механические металлообрабатывающие
от 45732₽
Пресс гидравлический склеечный OR Splicer для О-колец
Прессы гидравлические
от 3550₽
Матрица для листогибочных прессов (станков) круг MT24-8ММ 4.5ММ, зазор 0.2ММ
Станки многофункциональные металлообрабатывающие
от 1752,25₽
Станок абразивно-отрезный Станок гидроабразивной резки MAXIEM 0707 ООО "Джет Систем РУ" Россия
Станки для прочих видов обработки металлов резанием
Не указана
Ножницы для резки полипропиленовых труб метки 25, 32, 40, 63ММ 200Г 110411
Ножницы механические металлообрабатывающие
от 948₽
Станок точильный шлифовальный 3СВ-20 200х16ММ 3000об/мин КомТех-Плюс
Станки шлифовальные металлообрабатывающие
от 98400₽
Вал 16Б20П.070.546 ООО "ПЗСО" ГОСТ 18097-88
Части и принадлежности станков для обработки металлов
от 14400₽
Станок токарно-винторезный Диаметр обработки над станиной - 1080 мм; Диаметр обработки над суппортом - 660 мм РМЦ - 5000 мм СА1100С50Ф2 ОАО "САСТА" Россия
Станки токарные металлорежущие без числового программного управления
Не указана
Станок токарно-винторезный универсальный РТс 1Н65 ООО "ПКФ "СТАНКОСЕРВИС" Россия
Станки токарные металлорежущие без числового программного управления
Не указана