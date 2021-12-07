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    Главная / Торговый портал / Станки металлообрабатывающие прочие / Станок Firmac STR-750 1050х620х1100ММ 80КГ для производства переходов толщина металла 0.5-1.2ММ, подача воздуха 6-7БАР, шаблон максимальная длина 750ММ, минимальный диаметр 100ММ
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Станок Firmac STR-750 1050х620х1100ММ 80КГ для производства переходов толщина металла 0.5-1.2ММ, подача воздуха 6-7БАР, шаблон максимальная длина 750ММ, минимальный диаметр 100ММ

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Станок Firmac STR-750 1050х620х1100ММ 80КГ для производства переходов толщина металла 0.5-1.2ММ, подача воздуха 6-7БАР, шаблон максимальная длина 750ММ, минимальный диаметр 100ММ- Станки металлообрабатывающие прочие
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    Станок Firmac STR-750 1050х620х1100ММ 80КГ для производства переходов толщина металла 0.5-1.2ММ, подача воздуха 6-7БАР, шаблон максимальная длина 750ММ, минимальный диаметр 100ММ

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    от 180000
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    Единица измерения:
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    Поставщики
    • ООО "РамСнабИнвест"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      293450
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      352140
      Спецификация
      Производство металлообрабатывающих станков
      Характеристики
      Станок для производства переходов Firmac STR-750. Технические характиристики: толщина металла 0,5-1,2мм, габаритные размеры 1050х620х1100мм, масса 80кг, подача воздуха 6-7бар, шаблон максимальная длина 750мм, минимальный диаметр 100мм.
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      352140c НДС
    • ООО "ГК ЛИДЕР"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      150000
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      180000
      Спецификация
      Производство металлообрабатывающих станков
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      180000c НДС

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