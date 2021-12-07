Цена без НДС, руб.
125548,99
Спецификация
Производство точных весов; производство ручных инструментов для черчения, разметки и математических расчетов; производство ручных инструментов для измерения линейных размеров, не включенных в другие группировки
Характеристики
Предназначены для определения массы грузов, транспортируемых кранами, тельферами и другими подъемными сооружениями на предприятиях промышленности и сельского хозяйства. Технические характеристики: Наибольший предел взвешивания 15000 кг, Наименьший предел взвешивания 100 кг, Точность 5 кг, Предел выборки массы тары весь диапазон, Класс точности средний III (ГОСТ P 53228-2008), Тип дисплея ЖК, Высота символов, на индикаторе ПДУ 22 мм, Дальность действия ПДУ 150 м, Степень защиты корпуса весов IP-66, Степень защиты ПДУ IP-64, Источник питания сеть, АКБ, Время непрерывной работы от аккумулятора 35 часов - для ПДУ, 60 часов - для весов, Диапазон эксплуатационных температур (на основании испытаний МАССА-К) от -30°C до +40°C, Вес 75 кг, Вращение крюка вокруг вертикальной оси, Режим удержания показаний веса, Энергосберегающие режимы, В состав комплекта входит пульт дистанционного управления (ПДУ) с радиоканалом и LCD-индикатором, Дополнительно в комплекте: Аккумулятор для весов ЕК-СМ Артикул: 14599, Аккумулятор для ПДУ к весам ЕК-СМ Артикул: 43567, Блок питания для весов ВК, ЕК-А, ЕК-СМ Артикул: 200206.