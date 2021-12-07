Весы крановые Масса ЕК-CM-15 15Т 5000Г -30...+40ГРАД ЦЕЛЬС средний (III) IP-64/IP-66 аккумулятор, сеть 340х1070ММ 75КГ в составе: Пульт дистанционного управления (ПДУ) с радиоканалом и LCD-индикатором, Аккумулятор для весов ЕК-СМ Артикул: 14599, Аккумулятор для ПДУ к весам ЕК-СМ Артикул: 43567, Блок питания для весов ВК, ЕК-А, ЕК-СМ Артикул: 200206

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Весы крановые Масса ЕК-CM-15 15Т 5000Г -30...+40ГРАД ЦЕЛЬС средний (III) IP-64/IP-66 аккумулятор, сеть 340х1070ММ 75КГ в составе: Пульт дистанционного управления (ПДУ) с радиоканалом и LCD-индикатором, Аккумулятор для весов ЕК-СМ Артикул: 14599, Аккумулятор для ПДУ к весам ЕК-СМ Артикул: 43567, Блок питания для весов ВК, ЕК-А, ЕК-СМ Артикул: 200206- Весы транспортные