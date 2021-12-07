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    Главная / Торговый портал / Проволока стальная сварочная из нелегированной стали / Пруток сварочный ESAB OK Tigrod 13.22 2.0х1000ММ 5КГ 132220R150
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Пруток сварочный ESAB OK Tigrod 13.22 2.0х1000ММ 5КГ 132220R150

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Пруток сварочный ESAB OK Tigrod 13.22 2.0х1000ММ 5КГ 132220R150- Проволока стальная сварочная из нелегированной стали
    0
    Пруток сварочный ESAB OK Tigrod 13.22 2.0х1000ММ 5КГ 132220R150

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    от 989,24
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    Единица измерения:
    КГ
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    Поставщики
    • ООО "МС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      872,74
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      1047,29
      Спецификация
      Торговля оптовая пластмассами и резиной в первичных формах
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      1047,29c НДС
    • ООО "ВДС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      824,36
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      989,24
      Спецификация
      Торговля оптовая пластмассами и резиной в первичных формах
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      989,24c НДС

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