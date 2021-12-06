Фильтр для воды второй ступени Bork AK690D для системы очистки воды

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Фильтр для воды второй ступени Bork AK690D для системы очистки воды- Установки для очистки питьевых, сточных вод и улучшения качества питьевых вод