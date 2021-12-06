Аппарат для чистки обуви Clean Boot Family XLD-G4 37х21х33СМ 90ВТ 220В 7.5КГ 150МЛ щетки предварительной очистки 2ШТ/ щетки полировки 2ШТ Приборы электромеханические бытовые со встроенным электродвигателем прочие, не включенные в другие группировки от 26400 ₽ В корзину

Фен для волос отельный Centek CT-2251 2200ВТ настенный 2 режима мощности, 2 режима температуры, холодный обдув белый Приборы электромеханические бытовые со встроенным электродвигателем прочие, не включенные в другие группировки от 1916,4 ₽ В корзину

Фен для волос Merida Hotel EJB501 1500ВТ настенный 5 режимов нагрева белый IP 24 58х20х11.5СМ Приборы электромеханические бытовые со встроенным электродвигателем прочие, не включенные в другие группировки Не указана В корзину

Аппарат для чистки обуви офисный Eco Line Эко Стандарт Р 46х30х83СМ 90ВТ 1350ОБ/МИН 220В 16КГ Приборы электромеханические бытовые со встроенным электродвигателем прочие, не включенные в другие группировки от 31000 ₽ В корзину

Аппарат для чистки обуви комбинированный Clean Boot XLD-XD 53х34х92СМ 1200ОБ/МИН 220В 22КГ Приборы электромеханические бытовые со встроенным электродвигателем прочие, не включенные в другие группировки от 27150 ₽ В корзину

Аппарат для чистки обуви Eco Line Эко Полирол 41х25х31СМ 40ВТ 1350ОБ/МИН 220В 12КГ 300МЛ Приборы электромеханические бытовые со встроенным электродвигателем прочие, не включенные в другие группировки от 24570 ₽ В корзину

Аппарат для чистки обуви Gastrorag JCX-12 25.8x40x24СМ 536507 Приборы электромеханические бытовые со встроенным электродвигателем прочие, не включенные в другие группировки от 6480 ₽ В корзину

Фен для волос ручной/не складной Elite classic 2000 настенный Приборы электромеханические бытовые со встроенным электродвигателем прочие, не включенные в другие группировки Не указана В корзину

Аппарат для чистки обуви машинка Prestige Compact 48х23х26СМ 100ВТ 1300ОБ/МИН 230В 9КГ 150МЛ Приборы электромеханические бытовые со встроенным электродвигателем прочие, не включенные в другие группировки от 28986 ₽ В корзину

Аппарат для чистки обуви автоматический Эко Комфорт Лайт 32х42х95СМ Приборы электромеханические бытовые со встроенным электродвигателем прочие, не включенные в другие группировки от 47000 ₽ В корзину

Аппарат для чистки обуви машинка Saro ESP 006 258х400х240СМ SR-328-1050 Приборы электромеханические бытовые со встроенным электродвигателем прочие, не включенные в другие группировки от 13526,6 ₽ В корзину