Стол рабочий Дебрянск СТ ГТК 1300/700 ДСП 16ММ ДСП 22ММ 1300х700х750ММ ясень шимо светлый тумба под системный блок с нишей, выдвижная полка под клавиатуру

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Стол рабочий Дебрянск СТ ГТК 1300/700 ДСП 16ММ ДСП 22ММ 1300х700х750ММ ясень шимо светлый тумба под системный блок с нишей, выдвижная полка под клавиатуру- Столы письменные деревянные для офисов, административных помещений