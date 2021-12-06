Шкаф для документов полуоткрытый Дебрянск ШПО ГТК 800/400/2100 800х400х2100ММ ясень шимо светлый ДСП 16ММ ДСП 22ММ 2 полки 2-дверный
Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Шкаф для документов полуоткрытый Дебрянск ШПО ГТК 800/400/2100 800х400х2100ММ ясень шимо светлый ДСП 16ММ ДСП 22ММ 2 полки 2-дверный- Шкафы офисные деревянные
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