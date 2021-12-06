Стол рабочий для оператора Дебрянск СТО ГТК 1000/1000 ДСП 16ММ ДСП 22ММ 1000х1000х750ММ ясень шимо светлый тумба под системный блок с нишей, выдвижная полка под клавиатуру

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Стол рабочий для оператора Дебрянск СТО ГТК 1000/1000 ДСП 16ММ ДСП 22ММ 1000х1000х750ММ ясень шимо светлый тумба под системный блок с нишей, выдвижная полка под клавиатуру- Столы письменные деревянные для офисов, административных помещений