Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Добавлено в корзину!
    Отправить запрос
    Удалено из корзины
    Главная / Торговый портал / Весы прочие / Весы электронные напольные Мидл МП 60 В(Ж)ДА Ф-2 60КГ 10/20Г 450х600ММ нержавеющая сталь весовой индикатор МИ ВДА/7Я
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Весы электронные напольные Мидл МП 60 В(Ж)ДА Ф-2 60КГ 10/20Г 450х600ММ нержавеющая сталь весовой индикатор МИ ВДА/7Я

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Весы электронные напольные Мидл МП 60 В(Ж)ДА Ф-2 60КГ 10/20Г 450х600ММ нержавеющая сталь весовой индикатор МИ ВДА/7Я- Весы прочие
    0
    Весы электронные напольные Мидл МП 60 В(Ж)ДА Ф-2 60КГ 10/20Г 450х600ММ нержавеющая сталь весовой индикатор МИ ВДА/7Я

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    от 12960
    В корзину
    Единица измерения:
    ШТ
    Заказать в один клик
    Авторизуйтесь, чтобы увидеть технические характеристики
    Сообщить об ошибке
    Поставщики
    • ООО "САМУР"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      16879
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      20254,8
      Спецификация
      Производство точных весов; производство ручных инструментов для черчения, разметки и математических расчетов; производство ручных инструментов для измерения линейных размеров, не включенных в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      20254,8c НДС
    • ООО "СИСТЕМА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      10800
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      12960
      Спецификация
      Производство точных весов; производство ручных инструментов для черчения, разметки и математических расчетов; производство ручных инструментов для измерения линейных размеров, не включенных в другие группировки
      Характеристики
      Весы напольные электронные простого взвешивания. НПВ-60кг, размер платформы 450х600
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Республика Башкортостан
      Подробнее
      12960c НДС

    Похожие товары

    Весы электронные напольные Масса-К ТВ-M-150.2-RA3 150КГ 20/50Г 600х800ММ Ethernet, USB, RS-232 дисплей матричный ЖК с подсветкой
    Весы прочие
    от 46980
    В корзину
    Весы электронные Масса-К МК-15.2-R2L10-1 средний (III) 15КГ 2/5Г 340х245ММ -20...+40ГРАД ЦЕЛЬС Ethernet, USB, RS-232 с печатью этикеток 415х385х475ММ 6.5КГ
    Весы прочие
    от 47844
    В корзину
    Весы напольные Штрих-М Штрих МП 200-20.50 СГ3Ф1Д1 Лайт 200КГ 20/50Г 800х600ММ со стойкой 81880
    Весы прочие
    от 27200
    В корзину
    Весы крановые ВВК III-5000 5Т 2000Г IP65 20КГ ГОСТ OIML R 76-1:2011
    Весы прочие
    от 63342
    В корзину
    Весы Мехэлектрон ВЭТ-150-1С-ДБ 150КГ 50Г 400х500ММ -10...+40ГРАД ЦЕЛЬС жидкокристаллический дисплей с подсветкой 23КГ
    Весы прочие
    от 27324
    В корзину
    Весы порционные CAS AD-5H 5КГ 0.5Г 340х215ММ RS-232
    Весы прочие
    от 17400
    В корзину
    Весы торговые Форт Т-918 15КГ 230х330 нержавеющая сталь 335х110х320ММ
    Весы прочие
    от 3840
    В корзину
    Весы электронные Value VES-50B 50КГ 237х237ММ -10...+40ГРАД ЦЕЛЬС экран LCD 7 сегментов 5КГ
    Весы прочие
    от 16328,4
    В корзину
    Весы почтовые электронные Dymo M2 средний (III) 2КГ 1Г 150х150ММ +10...+40ГРАД ЦЕЛЬС пластик 0.2КГ Китай
    Весы прочие
    от 4237,2
    В корзину
    Позвонить