Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Весы электронные Value VES-50B 50КГ 237х237ММ -10...+40ГРАД ЦЕЛЬС экран LCD 7 сегментов 5КГ- Весы прочие
8
Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его
на нашем Торговом портале.
Производство точных весов; производство ручных инструментов для черчения, разметки и математических расчетов; производство ручных инструментов для измерения линейных размеров, не включенных в другие группировки
Характеристики
Максимальный вес: 50 кг.
Разрешение: 2g/0.01lb/0.1oz
Точность: 0,05%
Экран: LCD (7 сегментов)
Питание: 9V/220В*
Рабочая температура: -10℃～40℃
Размер платформы: 237×237мм
Вес: 5 кг.
Производство точных весов; производство ручных инструментов для черчения, разметки и математических расчетов; производство ручных инструментов для измерения линейных размеров, не включенных в другие группировки
Характеристики
Максимальный вес: 50 кг.
Разрешение: 2g/0.01lb/0.1oz
Точность: 0,05%
Экран: LCD (7 сегментов)
Питание: 9V/220В*
Рабочая температура: -10℃～40℃
Размер платформы: 237×237мм
Вес: 5 кг.
Производство точных весов; производство ручных инструментов для черчения, разметки и математических расчетов; производство ручных инструментов для измерения линейных размеров, не включенных в другие группировки