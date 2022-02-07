Шкаф металлический для зарядки телефонов антивандальный Mobile Charger Locker 1850х200х200ММ серый сталь 16 с кодовыми замками 16 ячеек 76х160х200ММ, кабели 3-в-1 по одному в каждой ячейке (Apple Lightning, Micro USB, Type-C), возможность соединить несколько секционных блоков вместе

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Шкаф металлический для зарядки телефонов антивандальный Mobile Charger Locker 1850х200х200ММ серый сталь 16 с кодовыми замками 16 ячеек 76х160х200ММ, кабели 3-в-1 по одному в каждой ячейке (Apple Lightning, Micro USB, Type-C), возможность соединить несколько секционных блоков вместе- Шкафы металлические прочие