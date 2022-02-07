Шкаф металлический для хранения и защиты от пожара архивных документов с механическими замками и приспособлением для опечатывания большой ШМБ-1 930х520х1950ММ серый сталь 0.6ММ 180КГ 2-дверный распашные 4 полки ТУ 9693-001-69440729-2012 ООО "МЕТМЕБЕЛЬ" Россия

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Шкаф металлический для хранения и защиты от пожара архивных документов с механическими замками и приспособлением для опечатывания большой ШМБ-1 930х520х1950ММ серый сталь 0.6ММ 180КГ 2-дверный распашные 4 полки ТУ 9693-001-69440729-2012 ООО "МЕТМЕБЕЛЬ" Россия- Шкафы металлические прочие