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    Главная / Торговый портал / Печи прочие; варочные котлы, кухонные плиты, варочные панели; грили, жаровни / Гриль барбекю на углях Nestler-Matho 380х255х95ММ нержавеющая сталь 0.2ММ n-m572
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Гриль барбекю на углях Nestler-Matho 380х255х95ММ нержавеющая сталь 0.2ММ n-m572

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Гриль барбекю на углях Nestler-Matho 380х255х95ММ нержавеющая сталь 0.2ММ n-m572- Печи прочие; варочные котлы, кухонные плиты, варочные панели; грили, жаровни
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    Гриль барбекю на углях Nestler-Matho 380х255х95ММ нержавеющая сталь 0.2ММ n-m572

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    Цена
    от 4070
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    Единица измерения:
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    Поставщики
    • ООО "ОФИС-ТРЕЙД"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      3391,66
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      4070
      Спецификация
      Производство бытовых неэлектрических приборов
      Характеристики
      Бренд: NESTLER-MATHO Материал: нержавеющая сталь Вес: 3.15 кг Размер: 380 × 255 × 95 мм
      Минимальная партия
      10
      Регионы поставки
      Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения
      Подробнее
      4070c НДС

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