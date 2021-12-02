Характеристики

Активный DI-бокс BSS AR-133 • Переключаемый вход • Затухание: 0 Дб для звукоснимателей гитарного типа; -20 Дб для сигналов линейного уровня; -40 Дб для динамиков • Подбирает уровень и сопротивление с единичным усилением без загрузки источника • Может проводить сигнал при большой длине кабеля • Питается от консольного фантомного питания или встроенной батарейки • Автоматическое переключение на работу от батарейки, в случае обрыва фантомного питания