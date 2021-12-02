Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Добавлено в корзину!
    Отправить запрос
    Удалено из корзины
    Главная / Торговый портал / Машины и приборы для механизации кухонных работ прочие, не включенные в другие группировки / Миксер планетарный KitchenAid Artisan 4.8Л 300ВТ 220В 58/220ОБ/МИН кремовый 360х240х370ММ 5KSM175PSEAC
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Миксер планетарный KitchenAid Artisan 4.8Л 300ВТ 220В 58/220ОБ/МИН кремовый 360х240х370ММ 5KSM175PSEAC

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Миксер планетарный KitchenAid Artisan 4.8Л 300ВТ 220В 58/220ОБ/МИН кремовый 360х240х370ММ 5KSM175PSEAC- Машины и приборы для механизации кухонных работ прочие, не включенные в другие группировки
    1
    Миксер планетарный KitchenAid Artisan 4.8Л 300ВТ 220В 58/220ОБ/МИН кремовый 360х240х370ММ 5KSM175PSEAC

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    от 74280
    В корзину
    Единица измерения:
    ШТ
    Заказать в один клик
    Авторизуйтесь, чтобы увидеть технические характеристики
    Сообщить об ошибке
    Поставщики
    • ООО "КЛАС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      62305,55
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      74766,67
      Спецификация
      Производство столовых, кухонных и прочих бытовых изделий, кроме столовых и кухонных приборов, и их составных частей из черных металлов, меди или алюминия
      Характеристики
      атериал чаши Нержавеющая сталь Мин. скорость вращения, об/мин 58 Мощность, Вт 300 Мощность, л.с 0.19 Напряжение, В 220-240 Номинальная мощность, Вт 300 Объём вмещаемых взбитых сливки, л 1 Тип вилки электропитания Euro Тип напряжения AC (Переменное) Частота, Гц 50/60 Ширина в упаковке, мм 406 Ширина, мм 240
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Оренбургская область
      Подробнее
      74766,67c НДС
    • ООО "БИТ ТРЕЙДИНГ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      62305
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      74766
      Спецификация
      Производство столовых, кухонных и прочих бытовых изделий, кроме столовых и кухонных приборов, и их составных частей из черных металлов, меди или алюминия
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      74766c НДС
    • ООО "САМУР"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      62000
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      74400
      Спецификация
      Производство столовых, кухонных и прочих бытовых изделий, кроме столовых и кухонных приборов, и их составных частей из черных металлов, меди или алюминия
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      74400c НДС
    • ООО "ТРЕЙД ПРОЕКТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      61900
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      74280
      Спецификация
      Производство столовых, кухонных и прочих бытовых изделий, кроме столовых и кухонных приборов, и их составных частей из черных металлов, меди или алюминия
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      74280c НДС
    • ООО "ИНВЕСТКОНТРАКТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      62,00
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      74,4
      Спецификация
      Производство столовых, кухонных и прочих бытовых изделий, кроме столовых и кухонных приборов, и их составных частей из черных металлов, меди или алюминия
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      74,4c НДС

    Похожие товары

    Блендер погружной Tefal Optitouch HB833132 600ВТ механическое управление 16 скоростей 0.5Л пластик белый 260х250х140ММ 1.18КГ
    Машины и приборы для механизации кухонных работ прочие, не включенные в другие группировки
    от 2392,95
    В корзину
    Штроборез Hitachi (Япония), CM5SB 1300ВТ 11000ОБ/МИН 125ММ кейс, 2.9 кг
    Машины и приборы для механизации кухонных работ прочие, не включенные в другие группировки
    от 143957
    В корзину
    Миксер ручной Robot Coupe MINI MP190 COMBI 9Л 270ВТ 220В 2000-12500ОБ/МИН 78х78х550ММ нож, насадка, венчик, штанга, настенный держатель, ключ для сборки/разборки ножа
    Машины и приборы для механизации кухонных работ прочие, не включенные в другие группировки
    от 47640
    В корзину
    Штроборез А-745 электрический
    Машины и приборы для механизации кухонных работ прочие, не включенные в другие группировки
    от 6350
    В корзину
    Штроборез DC SE-20 VC 20U 7500ОБ/МИН 343х207х203ММ 40ММ 46ММ 4диска SPX 3596874
    Машины и приборы для механизации кухонных работ прочие, не включенные в другие группировки
    от 170080,8
    В корзину
    Блендер Bork Industrial B800 2000ВТ 1 скорость 2Л пластик/нержавеющая сталь 4.8КГ
    Машины и приборы для механизации кухонных работ прочие, не включенные в другие группировки
    от 27638,16
    В корзину
    Мельница гравитационная электрическая Molti Gravity Force для специй 62х41х199ММ
    Машины и приборы для механизации кухонных работ прочие, не включенные в другие группировки
    от 826,95
    В корзину
    Блендер Hurakan HKN-HBH850 Pro 950ВТ 1.5Л пластик 290х260х460ММ 6.82КГ
    Машины и приборы для механизации кухонных работ прочие, не включенные в другие группировки
    от 39500
    В корзину
    Блендер Bork B501 1000ВТ 1.5Л металл/Eastman Tritan стальной
    Машины и приборы для механизации кухонных работ прочие, не включенные в другие группировки
    от 15000
    В корзину
    Сепаратор для молока бытовой электрический «Ротор» СП для бытового использования в домашних условиях 220±22 В, 100 Вт, 5.5ЛИТР, (ОПК) 5-ИЛКЮ.061261.001ТУ-94 АО АПЗ "Ротор"
    Машины и приборы для механизации кухонных работ прочие, не включенные в другие группировки
    Не указана
    В корзину
    Штроборез Bosch GNF 20 CA 900ВТ 9300ОБ/МИН 390х490х190ММ 20ММ 0.601.612.508
    Машины и приборы для механизации кухонных работ прочие, не включенные в другие группировки
    от 11054,4
    В корзину
    Штроборез Makita SG-1251J 1400ВТ 10000ОБ/МИН 350х151х178ММ 30ММ 6-30ММ
    Машины и приборы для механизации кухонных работ прочие, не включенные в другие группировки
    от 13188
    В корзину
    Позвонить