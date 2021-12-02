Цена без НДС, руб.
11689,16
Спецификация
Производство мебели для офисов и предприятий торговли
Характеристики
Верхняя и нижняя горизонтальные стенки - ЛДСП 22 мм, кромка ПВХ 2 мм.
Вертикальные стенки и полки - ЛДСП 16 мм, кромка ПВХ 0,5 мм.
Фасады - ЛДСП 16 мм, кромка - ПВХ 0,5 мм.
Задняя стенка - ХДФ толщиной 3,2 мм.
Верхняя и нижняя горизонтальные стенки - проходного типа.
Регулируемые опоры.
Поставляется в разобранном виде.
В комплект входит крепеж и инструкция по сборке.
4 полки.
Цвет - орех гварнери.
Размер (ШхГхВ) - 740х390х2050 мм.