Шкаф для документов закрытый со стеклом Монолит 740х390х2050ММ орех гварнери ЛДСП 22ММ ЛДСП 16ММ ПВХ 0.5 и 2ММ 4-дверный двери распашные ООО "Сигма-Мебель" Россия

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Шкаф для документов закрытый со стеклом Монолит 740х390х2050ММ орех гварнери ЛДСП 22ММ ЛДСП 16ММ ПВХ 0.5 и 2ММ 4-дверный двери распашные ООО "Сигма-Мебель" Россия- Шкафы офисные деревянные