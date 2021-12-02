Шкаф для документов закрытый со стеклом Арго 770х370х2000ММ ясень шимо ЛДСП 22ММ ЛДСП 16ММ ПВХ 2ММ 4-дверный двери распашные ООО "КузнецкМебель" Россия
Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Шкаф для документов закрытый со стеклом Арго 770х370х2000ММ ясень шимо ЛДСП 22ММ ЛДСП 16ММ ПВХ 2ММ 4-дверный двери распашные ООО "КузнецкМебель" Россия- Шкафы офисные деревянные
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