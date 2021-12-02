Кресло Brabix Enter EX-511 экокожа/пластик коричневый 112х51х51СМ Top Gun подлокотники пластиковые

Характеристики

Материал обивки: кожзаменитель, экокожа Максимальная нагрузка: до 120 кг Цвет обивки: коричневый Тип механизма кресла: "топ-ган" качание с регулировкой под вес и фиксацией в 1 положении Крестовина (пятилучие): пластик Подлокотники: пластик с накладками Минимальная высота кресла: 1025 мм Максимальная высота кресла: 1120 мм Ширина кресла: 650 мм Минимальная высота до сиденья: 445 мм Максимальная высота до сиденья: 540 мм Сиденье ширина: 510 мм Сиденье глубина: 510 мм Спинка ширина: 500 мм Спинка высота: 620 мм Соответствует требованиям ГОСТа: нет Поставляется в разобранном виде: да