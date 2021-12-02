Характеристики

Материал обивки: экокожа Максимальная нагрузка: до 120 кг Цвет обивки: черный Тип механизма кресла: "топ-ган" качание с регулировкой под вес и фиксацией в 1 положении Крестовина (пятилучие): хромированный металл Подлокотники: хром с накладками Минимальная высота кресла: 1040 мм Максимальная высота кресла: 1135 мм Ширина кресла: 610 мм Минимальная высота до сиденья: 455 мм Максимальная высота до сиденья: 560 мм Сиденье ширина: 520 мм Сиденье глубина: 520 мм Спинка ширина: 520 мм Спинка высота: 620 мм Соответствует требованиям ГОСТа: нет Поставляется в разобранном виде: да