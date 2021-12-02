Характеристики

Крышки, опоры и царги - ЛДСП 16 мм. Кромка на крышках, опорах и царгах - ПВХ 0,5 мм. Подвесная тумба с 3 ящиками. Подвесная тумба с дверью. Регулируемые опоры. Поставляется в разобранном виде. В комплект входит крепеж и инструкция по сборке. Цвет крышки и царги - венге. Цвет каркаса - венге. Размер (ШхГхВ) - 1600х600х750 мм.