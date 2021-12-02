Кресло Brabix Daily MG-317 ткань/сетка/хром черный 100х49х49СМ Top Gun подлокотники пластиковые

Характеристики

Материал обивки: сетка, ткань Цвет обивки: черный Максимальная нагрузка: до 100 кг Механизм качания: да Тип механизма: "топ-ган" качание с регулировкой под вес и фиксацией в 1 положении Сетка в спинке : да Крестовина (пятилучие): хромированный металл Подлокотники: пластик Минимальная высота кресла: 900 мм Максимальная высота кресла: 1000 мм Ширина кресла: 585 мм Минимальная высота до сиденья: 440 мм Максимальная высота до сиденья: 540 мм Сиденье ширина: 490 мм Сиденье глубина: 490 мм Спинка ширина: 440 мм Спинка высота: 490 мм Поставляется в разобранном виде: да