Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Мотоблок Нева МБ2-КС 7.5ЛС (2+1)х2 2.6Л двигатель Zongshen GB225, 4 фрезы-культиватора, косилка роторная, снегоуборщик, тележка прицепная- Культиваторы
0
Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его
на нашем Торговом портале.
Производство машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства
Характеристики
Двигатель Zongshen GB225, мощность 7,5 л.с, количество передач (2+1)x2, маслонаполненный, шестеренчато-цепной редуктор в алюминиевом корпусе, масса 85 кг, глубина обработки 20 см, ширина культивации 81-126 см, в комплекте: 4 фрезы-культиватора, косилка роторная, снегоуборщик, тележка прицепная