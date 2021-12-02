Молот сваебойный дизельный трубчатый 5400000Г 2500КГ 71КДЖ 42УД/МИН 2.5-6.5Т 15Л/Ч 2Л/Ч 4Ч 910х650х5610ММ 360ММ АО "192 ЦЗЖТ" Россия Молоты сваебойные Не указана В корзину

Установка для зондирования грунта (статического зондирования) УСЗ-20 Копры и копровое оборудование для свайных работ от 5200000 ₽ В корзину

Молот сваебойный дизельный штанговый 4200000Г для забивки в грунт вертикальных и наклонных свай 2500КГ 36.75КДЖ 42УД/МИН 1.2-3.2Т 8.5Л/Ч 0.65Л/Ч 870х1100х4540ММ 360ММ АО "192 ЦЗЖТ" Россия Молоты сваебойные Не указана В корзину

Машина дорожная комбинированная ЭД 405В3 ООО "Завод КДМ" Россия Машины для укладки гравия на дороге или аналогичных поверхностях, для поливки и пропитки поверхностей дорог битумными материалами Не указана В корзину

Каток дорожный прицепный вибрационный DM-08 ООО "Завод "Дорожных машин" Россия Машины и механизмы несамоходные для трамбования или уплотнения Не указана В корзину

Машина дорожная комбинированная ЭД 405В ООО "Завод КДМ" Россия Машины для укладки гравия на дороге или аналогичных поверхностях, для поливки и пропитки поверхностей дорог битумными материалами Не указана В корзину

Машина дорожная комбинированная ЭД 244КС ООО "Завод КДМ" Россия Машины для укладки гравия на дороге или аналогичных поверхностях, для поливки и пропитки поверхностей дорог битумными материалами Не указана В корзину

Машина дорожная комбинированная ЭД 244А ООО "Завод КДМ" Россия Машины для укладки гравия на дороге или аналогичных поверхностях, для поливки и пропитки поверхностей дорог битумными материалами Не указана В корзину

Машина дорожная комбинированная ЭД 244А1-01 ООО "Завод КДМ" Россия Машины для укладки гравия на дороге или аналогичных поверхностях, для поливки и пропитки поверхностей дорог битумными материалами Не указана В корзину

Машина дорожная комбинированная ЭД 405Б1 ООО "Завод КДМ" Россия Машины для укладки гравия на дороге или аналогичных поверхностях, для поливки и пропитки поверхностей дорог битумными материалами Не указана В корзину

Машина дорожная комбинированная ЭД 244К ООО "Завод КДМ" Россия Машины для укладки гравия на дороге или аналогичных поверхностях, для поливки и пропитки поверхностей дорог битумными материалами Не указана В корзину