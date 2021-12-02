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    Главная / Торговый портал / Машины и механизмы несамоходные для трамбования или уплотнения / Оборудование строительное . Виброплита Lifan PVB100 4780ВТ 610х460ММ для уплотнения щебня, песка, асфальта 22кН двигатель 168F-2 бензиновый 110КГ
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Оборудование строительное . Виброплита Lifan PVB100 4780ВТ 610х460ММ для уплотнения щебня, песка, асфальта 22кН двигатель 168F-2 бензиновый 110КГ

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Оборудование строительное . Виброплита Lifan PVB100 4780ВТ 610х460ММ для уплотнения щебня, песка, асфальта 22кН двигатель 168F-2 бензиновый 110КГ- Машины и механизмы несамоходные для трамбования или уплотнения
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    Оборудование строительное . Виброплита Lifan PVB100 4780ВТ 610х460ММ для уплотнения щебня, песка, асфальта 22кН двигатель 168F-2 бензиновый 110КГ

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    Цена
    от 52159,2
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    Поставщики
    • ООО "ГК ЛИДЕР"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      43466
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      52159,2
      Спецификация
      Производство бытовых неэлектрических приборов
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      52159,2c НДС
    • ООО "ТЕХСНАБСЕРВИС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      43466
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      52159,2
      Спецификация
      Производство бытовых неэлектрических приборов
      Характеристики
      Для уплотнения щебня, песка, асфальта, бензиновый, вес 110 кг, Max уплотняемая площадь: 650 м²/ч, мощность 6,5 л.с, двигатель 168F-2, плита 610х460, 22 кН
      Минимальная партия
      6
      Регионы поставки
      Подробнее
      52159,2c НДС

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