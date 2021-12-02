Стул офисный для персонала и посетителей Мирэй металл хром экокожа черный 500х530х430х840/490/400ММ 90КГ пружинящий каркас из хромированной трубы диаметром 25ММ, в нижней части каркаса устанавливаются четыре пластиковых подкладки, сиденье и спинка из фанеры толщиной 10ММ, поролона 10ММ

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Стул офисный для персонала и посетителей Мирэй металл хром экокожа черный 500х530х430х840/490/400ММ 90КГ пружинящий каркас из хромированной трубы диаметром 25ММ, в нижней части каркаса устанавливаются четыре пластиковых подкладки, сиденье и спинка из фанеры толщиной 10ММ, поролона 10ММ- Мебель для сидения, преимущественно с металлическим каркасом