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    Главная / Торговый портал / Указатели светящиеся, световые табло и подобные им устройства / Табло светодиодное указатель автономный световой BS-POLET-71-S1-INEXI2 настенный алюминий/поликарбонат Выход 253В 6.3ВТ 490х168х62ММ серебристый IP20 ТУ 3461-027-54762960-2004
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Табло светодиодное указатель автономный световой BS-POLET-71-S1-INEXI2 настенный алюминий/поликарбонат Выход 253В 6.3ВТ 490х168х62ММ серебристый IP20 ТУ 3461-027-54762960-2004

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Табло светодиодное указатель автономный световой BS-POLET-71-S1-INEXI2 настенный алюминий/поликарбонат Выход 253В 6.3ВТ 490х168х62ММ серебристый IP20 ТУ 3461-027-54762960-2004- Указатели светящиеся, световые табло и подобные им устройства
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    Табло светодиодное указатель автономный световой BS-POLET-71-S1-INEXI2 настенный алюминий/поликарбонат Выход 253В 6.3ВТ 490х168х62ММ серебристый IP20 ТУ 3461-027-54762960-2004

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    Поставщики
    • ООО "САМУР"
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      Спецификация
      Производство электрических ламп и осветительного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
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