Светильник модульный торговый светодиодный Ритейл 58ВТ 220В 4000/6000К 7250ЛМ 1230х125х92ММ УХЛ 1.7КГ IP45 Ra>80 сталь/пластик рассеиватель прозрачный опал, колотый лед, пинспот ООО "ВСЕСВЕТОДИОДЫ"
Устройства осветительные электрические подвесные и настенные прочие
от 2990₽
Табло световое Метеотабло панель АКМ 80х100СМ включатель на торцевой стороне, блок питания
Табло световые и аналогичные устройства
от 15000₽
Светильник круглый уличный Fumagalli Lucia 1r3.613.x20.lye27 100ВТ 220В E27 белый/черный IP66 алюминий, ПММА Италия
Устройства осветительные электрические подвесные и настенные прочие
от 2180₽
Светильник встраиваемый LED Албес Universal 36ВТ 220В 6500К 3000ЛМ 595х595х19ММ рассеиватель Призма
Устройства осветительные электрические подвесные и настенные прочие
от 1540₽
Светильник потолочный офисный светодиодный Армстронг Супер эффективный универсальный-3 48ВТ 176-264В 3000/4000/5000/6000К 5700ЛМ 595х595х40ММ УХЛ4 3КГ IP40 Ra>80 сталь/пластик рассеиватель микропризма Novattro Prism ООО "ВСЕСВЕТОДИОДЫ"
Устройства осветительные электрические подвесные и настенные прочие
от 2280₽
Светильник модульный производственный светодиодный Слимлайт 40ВТ 220-230В 4000/6000К 5000ЛМ 1230х66х65ММ УХЛ 1.7КГ IP65 Ra>80 сталь/пластик рассеиватель прозрачный опал, колотый лед, пинспот ООО "ВСЕСВЕТОДИОДЫ"
Устройства осветительные электрические подвесные и настенные прочие
от 2190₽
Светильник промышленный светодиодный Айсберг 58ВТ 220В 4000/6000К 7250ЛМ 1262х124х85ММ УХЛ 2.5КГ IP65 Ra>80 сталь/пластик рассеиватель прозрачный опал ООО "ВСЕСВЕТОДИОДЫ"
Устройства осветительные электрические подвесные и настенные прочие
от 1990₽
Светильник уличный светодиодный L-street 72XP-G 120ВТ 140-265В 5000К 527х145х245ММ УХЛ1 IP66
Светильники электрические настольные, прикроватные или напольные
от 40284₽
Светильник промышленный светодиодный Полюс 300ВТ 176-264В 3700-4300/4300-4700/4700-5300/6000К 40500ЛМ 270х808х64ММ УХЛ2 3.5КГ IP65 Ra>75 алюминий/пластик рассеиватель прозрачный поликарбонат ООО "ВСЕСВЕТОДИОДЫ"
Устройства осветительные электрические подвесные и настенные прочие
от 13390₽
Фонарь круговой стационарный СОФ-901-06 сигнально-отличительный белый 24В 25ВТ ГК АМЭО
Светильники и фонари электрические переносные, работающие от встроенных батарей сухих элементов, аккумуляторов, магнето
от 6696₽
Светильник подвесной Loft4You Cage Multi L01136 230В Е27 210х880ММ черный металл кабель 1М Китай
Устройства осветительные электрические подвесные и настенные прочие
от 16008₽
Светильник люстра подвесная ЛН Vitaluce V 4484-1/16 60ВТ 220-240В 11200ЛМ 860х860х1000ММ графит/черный IP20 16ШТ металл/стекло
Светильники электрические настольные, прикроватные или напольные
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