Пылесос ручной аккумуляторный Xiaomi Xiaomi Mi Vacuum Cleaner Mini 30ВТ 0.1Л 0.5КГ белый

Характеристики

Пылесос ручной аккумуляторный «Mi Vacuum Cleaner mini» Xiaomi Mi Vacuum Cleaner Mini потребляет мало электроэнергии. Максимальное разряжение 13KПа: •Мощность всасывания 30 АВт •Бесщеточный электродвигатель •Скорость вращения до 88000 об/мин Время непрерывной работы до 30 минут: •2 фиксированных уровня мощности: Стандартный и Максимальный Моющийся HEPA-фильтр: •Задерживает 99.97% частиц размером до 0.3мкм Опорожнение отсека для мусора нажатием 1 кнопки: •Всегда чистые руки 2 насадки в комплекте, для решения любых задач уборки: •Щелевая насадка •Насадка- щетка Легкий и компактный: •Масса 500г •Удобен в эксплуатации, хранении и перевозке. Вес 800 г. Цвет товара белый Материал товара пластик Объем 100 мл Брендирование — полноцветный шубер на коробку из мелованной бумаги 300гр, 4+0