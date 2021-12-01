Пылесос ручной аккумуляторный Xiaomi Xiaomi Mi Vacuum Cleaner Mini 30ВТ 0.1Л 0.5КГ белый

Цена без НДС, руб.
4408,33
Спецификация
Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки
Характеристики
Пылесос ручной аккумуляторный «Mi Vacuum Cleaner mini» Xiaomi Mi Vacuum Cleaner Mini потребляет мало
электроэнергии. Максимальное разряжение 13KПа: •Мощность всасывания 30 АВт •Бесщеточный электродвигатель •Скорость вращения до 88000 об/мин Время непрерывной работы до 30 минут: •2 фиксированных уровня мощности: Стандартный и Максимальный Моющийся HEPA-фильтр: •Задерживает 99.97% частиц размером до 0.3мкм Опорожнение отсека для мусора нажатием 1 кнопки: •Всегда чистые руки 2 насадки в комплекте, для решения любых задач уборки: •Щелевая насадка •Насадка-
щетка Легкий и компактный: •Масса 500г •Удобен в эксплуатации, хранении и
перевозке. Вес 800 г.
Цвет товара белый
Материал товара пластик
Объем 100 мл
Брендирование — полноцветный шубер на коробку из мелованной бумаги 300гр, 4+0