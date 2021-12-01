Панель управления HMI 10e VGA 24В IP65 0..+70ГРАД ЦЕЛЬС 2хRS232, 2хRS485, 2хCAN, 1хEthernet 10Base T TFT-дисплей с разрешением 640х480 10.4" 8МБ Flash on Board, 32-128МБ Compact Flash, 32МБ SD RAM, 32кБ FRAM микроконтроллер Motorola PowerPC MPC823e, часы реального времени RTC с литиевой батареей

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Панель управления HMI 10e VGA 24В IP65 0..+70ГРАД ЦЕЛЬС 2хRS232, 2хRS485, 2хCAN, 1хEthernet 10Base T TFT-дисплей с разрешением 640х480 10.4" 8МБ Flash on Board, 32-128МБ Compact Flash, 32МБ SD RAM, 32кБ FRAM микроконтроллер Motorola PowerPC MPC823e, часы реального времени RTC с литиевой батареей- Устройства автоматической обработки данных прочие