Шкаф для документов закрытый Дэфо Berlin BR81.0243 900х430х930ММ венге/береза ДСП28ММ ДСП 18ММ 2-дверный двери распашные 2-х уровневый
Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Шкаф для документов закрытый Дэфо Berlin BR81.0243 900х430х930ММ венге/береза ДСП28ММ ДСП 18ММ 2-дверный двери распашные 2-х уровневый- Шкафы офисные деревянные
2
Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его
на нашем Торговом портале.