Шкаф для документов комбинированный со стеклом Дэфо Berlin BR81.0551 900х430х2080ММ мерано/черный ДСП 28ММ ДСП 18ММ 4-дверный двери распашные 5-уровневый
Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Шкаф для документов комбинированный со стеклом Дэфо Berlin BR81.0551 900х430х2080ММ мерано/черный ДСП 28ММ ДСП 18ММ 4-дверный двери распашные 5-уровневый- Шкафы офисные деревянные
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