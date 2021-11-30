Шкаф офисный для документов с фасадом Офис 800ШД-Ф МДФ, стекло 800х380х1930ММ 4 двери ЛАМО
Шкафы для одежды деревянные
Не указана
Шкаф для одежды гардероб Менеджер 720х380х1940ММ бук
Шкафы для одежды деревянные
Не указана
Шкаф для одежды гардероб Pointex Liverpool 900х450х2000ММ двери распашные 2-дверный орех ЛДСП, МДФ-18ММ ламинат ДСП шпон
Шкафы для одежды деревянные
от 65600₽
Шкаф для одежды гардероб Pointex LVP19050203 900х450х2000ММ распашные 2-дверный орех ЛДСП, МДФ
Шкафы для одежды деревянные
от 56027₽
Шкаф офисный низкий Система-М ЛДCП 712x374x763ММ с тиснением поверхности типа «шагреневая кожа»
Шкафы для одежды деревянные
Не указана
Шкаф для одежды Арго А-307 770x580x2000ММ орех ЛДСП
Шкафы для одежды деревянные
от 4816₽
Шкаф для одежды Арго А-307 770х580х2000ММ двери распашные 2-дверный бук ЛДСП 18ММ ЛДСП 22ММ ПВХ 2ММ Российская Федерация (РФ, Россия)
Шкафы для одежды деревянные
от 7683₽
Шкаф для одежды Стиль А-5 820х580х2030ММ 2-дверный серый антрацит ЛДСП 16ММ ПВХ 0.4
Шкафы для одежды деревянные
от 10071₽
Шкаф для одежды Виско А-5 820х580х2030ММ распашные 2-дверный венге ЛДСП, МДФ с горизонтальной штангой
Шкафы для одежды деревянные
от 13719₽
Шкаф металлический для одежды ШОМ-04-03 1200х500х1750ММ синий/серый сталь 0.8ММ 83КГ 2-дверный 4 полки ГОСТ 16371-2014 ООО "ПКП "ЗАВОД ВТО" Россия
Шкафы для одежды деревянные
Не указана
Шкаф для одежды гардероб Style Л.ГБ-2 770х580х1975ММ 2-дверный дуб Наварра ДСП 22ММ вешалка-штанга глубокий
Шкафы для одежды деревянные
от 8154₽
Шкаф для одежды гардероб Фаворит 1600х600х1600ММ двери раздвижные (купе) 2-дверный белый/серый ЛДСП 16ММ ЛДСП 25ММ ЛДСП 32ММ ABS 2 Gamet/Permo 2 полки/ штанга/ опоры 100ММ с раздвижной опорной системой Fast Россия
Шкафы для одежды деревянные
от 42687,6₽